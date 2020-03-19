اليوم السابع
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صور.. مديرية الطب البيطرى تعلن تطهير عدد من المؤسسات الحكومية بالأقصر

الخميس، 19 مارس 2020 10:00 م
صور.. مديرية الطب البيطرى تعلن تطهير عدد من المؤسسات الحكومية بالأقصر تعقيم
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه تم الانتهاء من اعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة، وذلك فى  اطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، انه تم الانتهاء من تعقيم كل من مقار النيابة الادارية و الرقابة الإدارية و ديوان عام محافظة الأقصر و مديرية الإصلاح الزراعى و مديرية الطرق و حى شمال الأقصر، مشيراً الى استمرار اعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت من قبل فرق الآمان الحيوى على مستوى مراكز المحافظة  وذلك وفقا لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك لضمان انحسار الفيروس وعدم انتشاره وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتكاتف كافة الجهود لتعقيم وتطهير المنشآت .

وقد واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، من أعمال تعقيم المساجد وتطهيرها حفاظاً على سلامة المصلين، وذلك فى إطار ما تمر به البلاد من إنتشار لـ"فيروس كورونا"، وبناءاً على التعليمات الواردة من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل توجيهات الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، والذى قاد حملة مكبرة فى تعقيم وتطهير داخل المساجد فى منطقة الكرنك حرصاً على سلامة رواد المساجد.

وقال الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، أنه تم البدء فى فعاليات مبادرة رش وتعقيم مساجد الكرنك، حيث تم رش وتعقيم مسجد عبدالرحمن بن عوف، وتم رش وتعقيم مسجد عمرو بن العاص، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد عبد الرحمن بن عوف، وتم تخصيص ماكينة رش لمسجد السيدة نفيسة عبر تبرع بعض من أبناء الكرنك بإستخدام الآلات الخاصة بهم وقاموا بالرش بأنفسهم.

 

 

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