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صور.. محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين للتوعية بـ "كورونا" وأعمال التعقيم

الخميس، 19 مارس 2020 04:25 م
صور.. محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين للتوعية بـ "كورونا" وأعمال التعقيم محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين
مطروح – حسن مشالي

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لجأت محافظة مطروح، لاستغلال طاقات الشباب الراغبين في التطوع، بالمشاركة في مبادرة أعمال التوعية بفيروس كورونا المستجد، وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع العامة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، من بينها جمعية الهلال الأحمر، وتشكيل مجموعات من الشباب المتطوعين، لدعم الجهات المعنية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، في أعمال التوعية والتعقيم، في إطار تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقاية، من فيروس كورونا.

واجتمعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، مع عدد من الشباب المتطوعين، من جمعية الهلال الأحمر، للمشاركة في جهود التوعية لمجابهة فيروس كورونا، والوقوف على خطة العمل وكيفية تنفيذها، لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات، مع توفير المعدات والأدوات اللازمة في عملية التوعية من ملصقات إرشادية ومستلزمات تطهير وغيرها، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود جميع الجهات المعنية والتوعية والسلوكيات السليمة في مجابهة انتشار الفيروس

كما تم المرور على عدد من الإدارات بمبنى ديوان عام المحافظة، لتقديم الإرشادات التوعوية اللازمة للعاملين، والتأكيد على نشر هذه الإجراءات، بما يعمل على توسعة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.

وقالت الدكتورة دينا عثمان، أن المحافظ مهتم جدا بتنفيذ خطة التوعية بشكل واسع لأهالي مطروح، في مراكز المدن الـ 8، وأنه كلفها بالإعلان عن المبادرة والإشراف عليها، والتي تقدم لها عدد كبير من الشباب المحب لوطنه، بشكل يدعو للفخر.

وأضافت نائب محافظ مطروح، بأنه جارٍ حالياً تدريب الشباب المتطوعين في مجموعات صغيرة، بمعرفة المختصين، علي أساليب الوقاية من الفيروس وأعراضه وكيفية مواجهته، وسيتم توزيع كل مجموعة في أقرب مكان من سكنها، لتوزيع منشورات تعريفيه بأساليب الوقاية وتوعيه الناس في كافه الشوارع والمحلات والمصالح الحكومية.

وكانت نائب محافظ مطروح، قد عقدت اجتماعا تمهيديا، مع جمعية الهلال الأحمر المصري بمطروح، لتوزعيهم كمجموعات عمل وتدريب للشباب المتطوع، للوقاية والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والإشراف على فرق الشباب المتطوع المشارك فى المبادرة، مع تقديم كافة التيسيرات من معدات وأدوات وملصقات للتوعية وغيرها، في نطاق مدن المحافظة.

 

محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين والمجتمع المدني للتوعية بكورونا (8)
 
 
محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين والمجتمع المدني للتوعية بكورونا (2)
 
 
محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين والمجتمع المدني للتوعية بكورونا (1)
 
 
محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين والمجتمع المدني للتوعية بكورونا (3)
 
 
محافظة مطروح تستعين بالمتطوعين والمجتمع المدني للتوعية بكورونا (4)

 


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