اليوم السابع
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صور.. غلق 29 مركز دروس و11 قاعة أفراح و16 كافيه ومصادرة 363 شيشية ببلبيس

الخميس، 19 مارس 2020 07:28 م
صور.. غلق 29 مركز دروس و11 قاعة أفراح و16 كافيه ومصادرة 363 شيشية ببلبيس جانب من الغلق
الشرقية- فتحية الديب

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أكد اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، شن حملات مكبرة من قبل مجلس المدينة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، برئاسة العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفي رشاد، نائب المأمور، وشرطة المرافق، وتم  غلق 16 كافيه و8 مقاهي، ومصادرة 363 شيشة علي مستوي المركز،  وغلق جميع القاعات بنطاق مركز بلبيس وعددها 11 قاعة،  وغلق سناتر الدروس الخصوصية وعددها 29 سنتر،، وذلك في  في محاوله لمنع التجمعات الكبيره التي تنقل من خلالها العدوى وخوفا من إنتشار فيروس كورونا.

في  سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاقالمحافظة ،  وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروسالخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

أكد محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازيةالتى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامةللمواطنين ، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال غير الملتزمين ، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجدبها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصاعلى سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية. 

وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعيةوأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهايةالشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرىي مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علىالاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواقوالإطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحةوسلامة المواطنين.

 

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