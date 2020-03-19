اليوم السابع
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صور.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية

الخميس، 19 مارس 2020 05:52 م
صور.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قامت حملة مكبرة من المحليات، بمجلس مدينة بلبيس، بإشراف اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، وبالتنسيق مع العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز بلبيس، بغلق سوق المواشى بمدينة بلبيس، وهو سوق عام يأتى إليه تجار المواشى من المحافظات المجاورة للشرقية، وذلك فى  فى محاوله لمنع التجمعات الكبيرة التى تنقل من خلالها العدوى وينتشر الفيروس.

كما قامت الحملة، برفع جميع الازالات الموجودة بشارع جمال عبد الناصر،  وتم المرور على مخابز العيش ببلبيس والمرور على مكتب بريد بلبيس وفض التجمعات.

وفى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروسا لخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال غير الملتزمين ، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية. وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهايةالشهر الجارى ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرىى مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علىالاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية (1)
.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية 

 

.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية (3)
.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية 

 

.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية (4)
.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية 

 

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.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية (5)
.. غلق سوق المواشى بمدينة بلبيس فى الشرقية 

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