صور.. غلق المطاعم والمقاهى والكافيهات فى موعدها بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نفذ الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وسالم الجندى نائب رئيس المدينة قرار رئيس الوزراء اليوم بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس .

يذكر أنه قد صدر قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتريات من 7 مساء حتى 6 صباحا حتى 31 مارس ، وجدير بالذكر أن هذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت ، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) ، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة .

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها ، من جانبه أكد القزاز على أنه لا تهاون في تنفيذ القرارات والتعليمات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وحفظ الله مصر من كل مكروه.

كما أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في وقت سابق بأنه تم غلق 247مركز وسنتر تعليمي و29 حضانة علي مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات وتلقى البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة للتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم والتعامل معهم بكل حزم للحد من تجمعات الطلاب وحفاظاً على صحة أبنائنا.