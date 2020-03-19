صور..شباب عزبة البرنس يتطوعون لتعقيم المساجد ضد كورونا

وأكد الشباب، أن الحملة شملت جميع مساجد عزبة البرنس مثل مسجد الصفا والمروة والمسجد الكبير والرحمة والتقوي ، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المساجد، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا، ويتم تعقيم المساجد بالكلور والكحول.

وأضاف الشباب المتطوع، أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعدة الأهالى وخاصة كبار السن الذين يحافظون علي الصلاة بالمساجد.

وكانت كلفت وزارة الأوقاف، وكلائها بالقاهرة والمحافظات بالتنسيق مع نظرائهم فى وزارتى الصحة والبيئة لتعقيم وتطهير المساجد للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الوكلاء بالاتصال بوكلاء الصحة والبيئة كل فى محافظته، وذلك خلال لقائه بالوكلاء، مشددا على منع التجمعات بالمساجد.

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.

وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.