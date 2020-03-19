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صور.. شباب أبوشميس بالشرقية يعقمون المدارس والمساجد والمنازل والشوارع

الخميس، 19 مارس 2020 07:30 م
صور.. شباب أبوشميس بالشرقية يعقمون المدارس والمساجد والمنازل والشوارع نعقيم
الشرقية- فتحية الديب

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عقم شباب قرية أبوشميس التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم، المدارس والمساجد والمنازل والشوارع بالقرية، حيث قام عدد من الشباب بالتبرع بشراء كميات من الكلور والملح وتم وضعهم في ماتور رش المبيدات الزراعية،بعد تطهيره، وتم استخدامه للرش في جميع أنحاء القرية.

في  سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاقالمحافظة ،  وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروسالخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

أكد محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازيةالتى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال غير الملتزمين ، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجدبها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة، حرصاعلى سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية. 

وكان المحافظ قد أصدر قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرىي مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والإطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحةوسلامة المواطنين

 

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