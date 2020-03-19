صور.. حملة لغلق كافتيريات ومطاعم وفض فرح شعبى فى الشرقية بسبب "كورونا"

الشرقية - إيمان مهنى

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والعميد أيمن الفقي مدير شرطه المرافق و نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق حمله مكبره على المقاهى والكافيهات بمدينه الزقازيق للتأكد من تنفيذ القرار الصادر بحظر تقديم الشيشه لروادها وذلك تفعيلا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال المحافظ أن الحملة أسفرت عن غلق كافيه بكفر الزقازيق وآخر بمنطقه القناطر التسعة لقيام أصحابهما بتقديم الشيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وخلال الحملة، أمر محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتحفظ على الآلات الموسيقية المستخدمة في فرح شعبي مقام بمنطقه كفر الإشارة بمدينه الزقازيق، مشدداً علي ضرورة اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال أصحابه.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المقاهي والكافيهات وقاعات الأفراح ودور المناسبات للحد من التجمعات وللتأكد من التزام اصحابها بتنفيذ القرارات الصادرة حيالها خلال الفترة الحالية كإجراء احترازي المواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما كلف رئيسه حي ثان بإزالة محل يقدم وجبات سريعة مقام بالمخالفة بجوار مدرسه الشهيد احمد وحيد بمنطقه فلل الجامعة بمدينه الزقازيق.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة الأكشاك المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور الماره كما امر المحافظ بمراجعه كافه التراخيص والشهادات الصحية للمطاعم وكذلك الاكشاك التي تقدم المأكولات السريعة وازاله المخالف منها فورا واعدام الأطعمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال اصحابها حفاظا علي صحه المواطنين وسلامتهم.

وشدد محافظ الشرقية، علي ضرورة تطهير وتعقيم كافة المصالح والمؤسسات بصفة دورية مع التنبيه علي العاملين بإجراء التطهير والوقاية بصفة دائمة وكذا تطهير وتعقيم دور العبادة بصفة دورية، مشددا علي اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة وضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور علي المنشآت الحكومية والمباني الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره , مشيراً الي انه تم المرور علي مستشفيي الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبية، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .



