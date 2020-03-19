صور ..حملة لتطهير وتعقيم مكتبة دمنهور لمواجهة انتشار فيروس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، حملة تطهير وتعقيم المكاتب والقاعات بالمبانى الخاصة بالمكتبة، وكذلك الحديقة الملحقة بهم، فى إطار الإجراءات الاحترازية ، والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،على منع انتقال العدوى، ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار .

واكد أحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور العامة انه تم تطهير قاعات المبنى الرئيسى بالمكتبة ،الذى يضم قاعات الكتب و المكاتب الادارية ،ومكتبة الطفل ،وايضا تم تطهير مبنى الأنشطة الذى يضم قاعات الحاسب الآلى ،واللغات ،وقاعة ذوى الاحتياجات الخاصة ،و نادى العلوم، و قاعات حضانة المكتبة ، بالاضافة للحرص على تطهير مبنى المؤتمرات الذى يضم قاعاتى مجهزين لاقامة فعاليات الندوات .

وأضاف انه تم رش مقاعد جلوس الزوار بحديقة المكتبة ،والتى تضم المسرح الرومانى ،والتأكيد على عدم اقامة فعاليات أو انشطة ثقافية خلال الفترة القادمة ،حرصا على عدم نقل العدوى فى التجمعات بين المواطنين من ابناء المحافظة .

من جانبه شدد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائيه واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

واشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة . والتنسيق مع مسؤولى الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .

واكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين .