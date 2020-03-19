صور.. حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وحظر الشيشة بأوسيم وأبو النمرس بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت مدن وأحياء الجيزة حملاتها لغلق السناتر وحظر الشيشة بالمقاهى والكافيهات، وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفى السياق وجه اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم بتشكيل لجنة مكونة من البيئية والإشغالات والترخيص والمتابعة الميدانية للقضاء على استخدام الشيشة بالمقاهي والكافيهات على نطاق المركز، وتم شن حملات بمناطق البراجيل والكوم الأحمر وأوسيم وبرطس كما تم إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بمتابعة من محمد أبو ستيت.

وفى السياق قاد الدكتور ياسر فرج، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس حملات للمرور على مراكز الدروس الخصوصية و تم غلقها وتشميعها ورفع المحتويات المتواجدة بداخلها، كما شن حملات على المقاهى للتأكد من حظر الشيشة ومصادرتها من المقاهى المخالفة.

كانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات، كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.