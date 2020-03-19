صور.. حملات لغلق السناتر وحظر الشيشة فى أحياء جنوب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حى 15 مايو شن حملة بقيادة اللواء عصام عامر رئيس الحى، لحظر الشيشة حيث تم المرور على الكافيهات، كما تم المرور على السناتر المغلقة للتأكد من التزامها بالقرار، حيث تم غلق 17 سنتر تعليمى، كما تم غلق دور الحضانة وبالتنسيق مع ادارة التضامن الاجتماعى وتم غلق عدد 25 حضانة مرخصة و11 حضانة غير مرخصة.

وأضافت عبد المنعم أنه تم المرور علي مخابز المرحلة الأولى للتأكد من انتظام العمل وتقديم خبز جيد للمواطنين، والمرور على المحال لمتابعة الأسعار ومنع رفعها وتم المرور على سوق مجاورات المرحلة الأولى، والمرور على الصيدليات ومحلات المنظفات للتأكد من توافر وسائل الحماية وبأسعارها الطبيعية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي فى ظل حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية على أثر ظهور بعض حالات لفيروس كورونا المستجد وهي قرارات احترازية لمجابهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

وفى حى دار السلام قادت شادية جمعة القائم بأعمال رئيس الحي، والادارات المعنية

حملة للمرور على 15 قهوة وتم تحريز عدد 16 شيشة بشوارع "خيرى الجندى وامتداد شارع 30 مارس وشارع مخيمر وشارع الامامين"

كما شن حى المعادى برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر، حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة المعادى وشرطة المرافق أسفرت غلق وتشميع عدد من الكافيهات والمقاهى ومصادرة الشيش تنفيذا لقرار المحافظ بشوارع " شارع الخمسين ، شارع 214، شارع 252 وشارع 204 .

وتابعت نائب محافظ القاهرة: نفذ حى الخليفة برئاسة العميد حاتم السبع حملة مكبرة في أنحاء الحى للمرور على المقاهى والكافتريات بنطاق الحى لمنع ورفع الشيشة ومصادرتها من المقاهي المخالفة كما أغلق 4 مراكز للدروس الخصوصية و3 حضانات و4 سايبر نت.

وفى السياق واصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات المستمرة على الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرار حظر الشيشة أسفرت عن ضبط 7100 شيشة ، كما تم إغلاق 690 مركز تعليمي (سنتر) و43 سايبر و317 مركز رياضي ( جيم )

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.

وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .