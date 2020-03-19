صور.. حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة منشآت الوحدات المحلية والقروية بالمراكز والمدن وكذا جميع المنشآت والمرافق والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ الاهتمام بعمال قطاع تحسين البيئة وأخذ كافة الاحترازات الوقائية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات الوقائية ومنها منع التوقيع بالبصمة الالكترونية للعاملين بمختلف المصالح الحكومية واستبدالها بالدفاتر الورقية، وتطهير وتعقيم مبنى الديوان العام والوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية المواطنين وأبنائه الطلاب بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهي والكافيهات والبلاي إستيشن والإهتمام بالنظافة والصحة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تنفيذ خطة الجامعة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة التى تجتاح العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن الخطة تسير فى عدة اتجاهات وبصورة متزامنة لحل جميع المشاكل، حيث يتم بصورة دورية تعقيم جميع الكليات والمنشآت ويقوم فريق عمل متخصص بأعمال التطهير للحد من انتشار العدوى.

كما تقوم المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذها بصورة حازمة وتطبيق الإجراءات الجديدة التى اتخذتها دون تهاون، وتكوين فريق لإدارة الأزمة والذى يقوم بالمرور الدائم على المستشفيات لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ومتابعة العمل بأجهزة كشاف الحرارة على بوابة مستشفي الطوارئ و العيادات الخارجية للكشف عن الحالات المشتبه بها والتعامل السريع والفورى معها، بالإضافة إلى تجهيز غرفة خارجية مخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه بها لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.



جانب من أعمال التطهير



جانب من أعمال التطهير