صور.. حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف جهود التوعية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التأكيد على النظافة العامة وذلك لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا، مشددا على تنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية والدينية وأماكن التجمعات بجميع مدن ومراكز المحافظة .

وناشد محافظ البحيرة، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والابتعاد عن أماكن التجمعات ، مشيراً إلى استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .

ومن جانبه اكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على تكثيف عمليات التطهير بمختلف ادارات المحافظة بالمنشآت الصحية والحيوية الهامة كاجراء احترازي ضد فيروس كورونا بجانب تدريب العاملين بكل الاماكن لاستمرار عمليات التطهير اليومية من قبل هذه الجهات ، مضيفا انه تم تنفيذ عده حملات لرش وتعقيم عدة مناطق ومنشآت حكومية وخدميه وصحيه وكذلك تطهير الشوارع والتجمعات السكنية بعده مراكز باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه تم رش وتعقيم محطة اتوبيس غرب الدلتا ومجمع مواقف السيارات العمومى والسجن العمومى بمركز ومدينة دمنهور ، وكذلك تعقيم وتطهير المستشفي المركزي بكفر الدوار ورش أتوبيسات النقل الداخلي بالوحدة المحلية وتطهير مجلس القرى والمحكمة وتعقيم المباني بالدلنجات وذلك حرصا علي سلامة العاملين والمواطنين المترددين علي المباني الحكومية .

كما أكد وكيل وزارة الصحة تكثيف أعمال رش و تعقيم مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود و تعقيم مكتب بريد ايتاي البارود و مقر الإدارة الزراعية ورش المكاتب والطرقات ودورات المياه و المصاعد فضلًا عن وضع مطهرات في أماكن ظاهرة.

يذكر أن محافظ البحيرة قد أصدر قرارا بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية بالتزامن مع تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين وذلك لمواجهة انتشار العدوى بين الطلاب.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .



حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية بالبحيرة



حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية بالبحيرة