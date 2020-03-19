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صور.. حريق محدود بمخزن أغذية دار أيتام بالزقازيق

الخميس، 19 مارس 2020 07:01 م
صور.. حريق محدود بمخزن أغذية دار أيتام بالزقازيق جانب من الحريق
الشرقية - إيمان مهنى

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شهد دار الأيتام بمدينة الزقازيق اليوم الخميس نشوب حريق بغرفة مخصصة لتخزين الأغذية للمقيمين بالدار، دون وقوع إصابات بشرية، وتوجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمتابعة الأضرار الناجمة عن الحريق، وكلف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بفحص جميع الأغذية الموجودة بالدار للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وحصر جميع الأطعمة التى تعرضت للحريق، وقام فريق مراقبة الأغذية بحصر الكميات غير الصالحة وتم إعدام 692 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية نظرا لحدوث الحريق .

وفى سياق متصل، ترأس وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة موسعة لتطهير محطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات ، وأماكن التجمعات بالمحافظة ، وتوعية المواطنين والتثقيف الصحى لهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تطهير الأرصفة ، والقطارات ، والمكاتب الإدارية بمحطة سكك حديد مدينة الزقازيق ، كما تم تقديم التوعية والتثقيف الصحى ، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للمواطنين لمواجهة الفيروسات من خلال الإذاعة الداخلية للمحطة .

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الحملة ستجوب جميع مواقف السيارات بالمحافظة، ويتم عمل التوعية والتثقيف الصحى للإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمنع إنتشار العدوى ، وذلك بتوجيهات معالى محافظ الشرقية، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة .

و بدوره أكد عبد سالم مدير إدارة المابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجان عمل للمرور على المنشآت الحكومية والمبانى الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من إلتزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى انه تم المرور على مستشفيات منيا القمح المركزى - بلبيس المركزى - الزقازيق العام  - مشتول السوق المركزى - أبوحماد المركزى للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبيه، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه وذلك حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها.

أكد مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه خلال قيام اللجنه بعملها تلاحظ إجراء أعمال التعقيم والتطهير للعيادات الخارجية بالمستشفيات وعدم وجود تزاحم بها وإنتظام الكشف الطبى على المرضى والمترددين عليها وأنتظام أعمال النظافة .

 

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