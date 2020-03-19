صور.. تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة شمال سيناء لمواجهة "كورونا"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الخميس، فى بيان، أن مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، نفذت حملة تطهير وتعقيم مبني ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة، حيث وصل إلي الديوان العام فريق من المديرية برئاسة الدكتورة عبير حجاب، وكيل المديرية، وكان فى استقبالهم العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد الغندور أن تطهير وتعقيم الديوان العام يأتي ضمن حملة التطهير والتعقيم التي يتم تنفيذها فى مختلف المصالح الحكومية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مجددا على ضرورة الاستمرار في التطهير الدورى لمبانى المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس والمعاهد وغيرها من المنشآت العامة ومرافق الخدمات .

وأضاف المحافظ أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الى جانب تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمبنى ، وذلك حرصا على سلامة العاملين والمواطنين المتعاملين معها .

من ناحية أخرى زار المحافظ مجموعة من الشباب بحي الفواخرية، أصحاب مبادرة لتطهير وتعقيم الحي والمنطقة المحيطة.

وشارك المئات من شباب شمال سيناء فى حملات بمختلف انحاء المحافظة نفذتها الصحة والشباب والرياضة والتعليم خلالها يجرى تعقيم وتطهير منشآت عامة ومساجد ومنازل وشوارع.

الشباب المشاركون جميعهم متطوعين بينهم من يشارك بجهدة واخرين بمعدات رش وبسيارات نصف نقل فى مناطق وقرى المنبطح بوسط سيناء ونخل وقرية البرث جنوب رفح واحياء ومناطق فى نطاق مدن العريش والحسنة وبئر العبد والشيخ زويد.

وقال خالد مكاوى، المتحدث باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم توجيه كافة مدراء مراكز الشباب على المشاركة وتم الاستجابة الفورية من كل الشباب بالمدن والقرى والجميع يوميا يشارك فى حملات التعقيم والنظافة التى توفر معداتها الصحة، تحت اشراف ومتابعة كل مركز شباب فى نطاق منطقته وبتوجيهات مديرية الشباب والرياضة .



تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة شمال سيناء لمواجهة كورونا



تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة شمال سيناء لمواجهة كورونا



تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة شمال سيناء لمواجهة كورونا