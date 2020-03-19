صور.. تحية عسكرية لطاقم الأطباء العائدون من ووهان بعد سيطرتهم على وباء كورونا

كتب محمد جمال

بعد تفشي وباء فايروس كورونا بمدينة ووهان فى الصين، وتأكد وجود 4 حالات فقط وخلو اي حالات مشتبه بها واحتمالية خلوها تماما في الايام المقبلة، عاد الأطباء إلى مقاطعتهم بعد احتواء الازمة وأعطىت قوات الأمن فى الصين تحية تعظيم من الجيش الصينى لهم أثناء خروجهم.



التحية العسكرية للأطباء

إعطاء التحية العسكرية



الأطباء العائدون من ووهان

والتقط طاقم أطباء في مستشفى مؤقت بمدينة ووهان بؤرة تفشى فيروس كورونا القاتل في الصين، صورة تذكارية مع امرأة عجوز صينية عمرها 103 أعوام بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل الاعلام المحلية الصينية فيديو للأطباء والممرضين وهم يلتفون حول سرير المعمرة الصينية ويتلقطون معها الصورة التذكارية بعد شفائها من فيروس كورونا تماما ونقلها من العناية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفى تمهيدا لخروجها.

ونشرت وسائل إعلام محلية فيديو لاصطفاف الأطباء والممرضين وأطقم العاملين أمام مدخل المستشفى، قبل قيامهم بخلع الكمامات بشكل تدريجى خلف بعضهم ثم يبتسمون أمام الكاميرات فى إشارة منهم إلى نجاحهم فى حصر العدوى.

وقالت حكومة إقليم هوبي الصينى إن الصناعات الرئيسية ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

كما سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل.

وكانت ووهان أغلقت مستشفيين مؤقتين فى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" فى مقاطعة هوبى.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، غادرت آخر دفعة من المرضى والبالغ عددهم 49 حالة من مستشفى ووتشانج المؤقتة.

وتم تحويل استاد ووتشانج هونجشان لمستشفى مؤقتة وبدأ تشغيلها فى 5 فبراير، وتضم المستشفى 784 سريرا وإجمالى 1124 مريضا.