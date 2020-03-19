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صور.. الداخلية: غلق 7 آلاف مركز تعليمي على مستوى الجمهورية

الخميس، 19 مارس 2020 12:45 م
صور.. الداخلية: غلق 7 آلاف مركز تعليمي على مستوى الجمهورية إغلاق المراكز التعليمية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
 
وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1182 مركز نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم استهدافها وغلقها على مدار أربعة أيام 7597 مركز تعليمي.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون.. حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.
 
جاء ذلك في إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية، والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
 
أثناءغلق المراكز
أثناءغلق المراكز

الشرطة تغلق المراكز
الشرطة تغلق المراكز

جانب من غق المراكز
جانب من غق المراكز

رجال الشرطة يغلقون المراكز
رجال الشرطة يغلقون المراكز

غلق المراكز التعليمية
غلق المراكز التعليمية

 


مراكز تعليمية

غلق المراكز التعليمية

الشرطة تغلق المراكز التعليمية

الداخلية

كورونا

فيروس كورونا

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