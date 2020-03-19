صور.. الإسكندرية تواصل تعقيم المساجد وأماكن التجمعات ووضع ملصقات للتوعية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، على استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمبانى ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذا المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بالمباني وكافة الأماكن الظاهرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية للمواطنين التي قامت بها الجهات المعنية وتم تنفيذها علي مستوى المحافظة.

وفى سياق متصل، قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمجتمع المدنى، بأعمال تطهير مباني الديوان والأحياء وعدد من أماكن تجمعات المواطنين بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية. وأيضا تم تدريب عدد من العاملين المعنين بمبني الديوان العام للمحافظة على أعمال التطهير والتعقيم وتزويدهم بالأجهزة المخصصة لاستمرار أعمال التطهير بشكل مستمر علي جميع مباني الديوان العام والأحياء.

هذا بالإضافة إلى حملات التوعية للعاملين بتلك الجهات وكذا حملات التوعية للمواطنين، وطباعة ونشر الملصاقات والإرشادات التوعوية، كما قامت منظمات المجتمع المدنى بوضع عدد من اللوحات الإعلانية لتوعية المواطنين ، وباشر تلك الأعمال مهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن اليوم عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

و نص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها ، ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.