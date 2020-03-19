اليوم السابع
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صور.. إلغاء سوق مدينة ببا جنوب بنى سويف لمواجهة "كورونا"

الخميس، 19 مارس 2020 12:56 م
صور.. إلغاء سوق مدينة ببا جنوب بنى سويف لمواجهة "كورونا" إلغاء سوق مدينة ببا
بنى سويف هانى فتحى

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 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي بإلغاء سوق مدينة ببا والذى كان يعقد كل يوم خميس ومنعت الباعة من الدخول الى المكان الذى يعقد فيه السوق علاوة على فض عدد 3 أسواق عشوائية بفابريقة ببا وكوبرى المحطة وشارع الشباب تنفيذا لقرار المحافظ بإلغاء الأسواق ضمن الإجراءات الوقائية للكورونا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة هاني الجويلي على المقاهي والمحال العامة لمتابعة الالتزام بقرارات المحافظ بحظر تداول الشيشة في المقاهي والكافتيريات والمقاهي ورفع الإشغالات والتعديات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على  33شيشه ، و 55  لى،و 850 حجر شيش،  1جوال فحم، وعدد 122مسنلزمات شيشه ، بالإضافة إلى رفع اشغالات متنوعة من شوايات، واسطوانات بوتاجاز، استاند حديد ودكه، وفاترينة وكراسي خشبية

وكان محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم أصدر عددا من القرارات الهامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة  لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل  اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس

حيث قرر المحافظ  الغاء كافة الأسواق العشوائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات "يوميا " بداية من الساعة 10 مساءً اليوم وحتى 6 صباح اليوم التالي ،باستثناءالمخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أنواعها وأحجامها، ويفضل للمحلات أن تقدم خدمة التوصيل للمنازل "الديلفيري"، وذلك بداية اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح ودور المناسبات من صباح الخميس المقبل 19 مارس الجاري، مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أو إقامة الأفراح

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بمنع تقديم "الشيشة" بكافة المقاهى والكافتيريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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