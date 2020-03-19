اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. إغلاق المطاعم والكافيهات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 08:31 م
صور.. إغلاق المطاعم والكافيهات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة كورونا اغلاق المحلات
كتب وتصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المطاعم والكافيهات فى منطقة وسط البلد، والذى نص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، على أن يتم التنفيذ من اليوم الخميس.

إغلاق المطاعم والكافيهات (1)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (2)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (3)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (4)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (5)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (6)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (7)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (8)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (9)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (10)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (11)
 
إغلاق المطاعم والكافيهات (12)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (13)
 
إغلاق المطاعم والكافيهات (14)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (15)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (16)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (17)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (18)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (19)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (20)
 

 

إغلاق المطاعم والكافيهات (21)
 

 


كورونا

فيروس كورونا

غلق المطاعم والكافيهات السابعة مساء

غلق المطاعم

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

الخميس، 19 مارس 2020 07:57 م

الصحة: تسجيل 46 حالة جديدة بكورونا ووفاة شخص.. وارتفاع المتعافين لـ 42

الخميس، 19 مارس 2020 07:57 م

مطران سمالوط: قصر الصلاة على كاهن وشماس ومرتل لتقليل أعداد المصلين

الخميس، 19 مارس 2020 07:55 م

ترامب: نوفر كل الاحتياجات الطبية عبر الولايات لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة