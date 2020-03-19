شباب جامعة طنطا يشاركون فى حملة "احمى نفسك" للتوعية بمخاطر كورونا

الغربية عادل ضرة

أطلق الدكتورطارق رحمى ، محافظة الغربية مبادرة "احمى نفسك.. احمى بلدك" لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تهدف المبادرة الى نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

يشارك فى المبادرة كافة أعضاء مجالس المدن والأحياء على مستوى المحافظة، وعدد كبير من شباب جامعة طنطا، و تم توزيع بروشورات وبوسترات على المحلات والمواطنين بمدينة طنطا للتعريف بالفيروس وأعراضه ومخاطره وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه فى حالة الإصابة به حرصًا على سلامة المواطنين داخل المحافظة.

وأكد المحافط ، على اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية قصوى من بينها منع التجمعات وغلق مراكز الدروس الخصوصية ودور المناسبات ومحال الألعاب الإلكترونية، موضحا أن المبادرة تأتى للتوعية بأهمية تلك التدابير وحث المواطنين على الالتزام بها تجنبا لمخاطر انتشار الفيروس ، مشيدا بمشاركة شباب الجامعة وحماسهم لخدمة وطنهم، موضحا ان المبادرة انطلقت اليوم فى جميع مراكز المحافظة.

من ناحيه اخرى أكد الدكتورطارق رحمى ، محافظ الغربية على استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار .

وشدد محافظ الغربية على رؤســـاء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وقال المحافظ، أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وأكد رحمى ، على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا الى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.