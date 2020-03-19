شباب الغربية يشنون حملة لتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة غدا

الغربية محمد طارق

قام عدد كبير من المتطوعين الشباب بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية اليوم، بشن حملات بجميع مساجد المدينة، وذلك لتطهيرها وتطعيمها استعدادا لأداء صلاة الجمعة غدا بالجهود الذاتية، لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية المصلين من العدوى .

كما قام الأهالي في معظم القرى بالتنبيه على المواطنين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد، بضرورة إحضار كل مصلي لسجادة صلاته منعا لانتقال العدوى، وذلك تنفيذاً لقرار محافظ الغربية ، والذي أصدره أمس ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية وجه بتعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها لحين صدور إشعار آخر ، وتطبيق إجراءات العزل المنزلى على القادمين من الخارج والعائدين من العمره والمخالطين ، وكذلك القيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت العامة والمواصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات.

كما وجه بغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة، وغلق جميع قاعات الأفراح ودار المناسبات نهائيا، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافه المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجادة الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة وعدم الإطالة في صلاة الجماعة وخطبة الجمعة ، وشدد بتخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلى الخاص والعام والالتزام بعدم الوصول إلى الحمولة القصوي لأي مركبة .

وأشار إلى أهميه التعامل مع المواطنين في الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحه والبريد بتقسمهم الى مجموعات صغيره بالتناوب ، لعدم حدوث تكدث داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين ، وذلك كتدبير إحترازى في إطار خطه الدوله الشامله للتعامل مع أي تداعيات محتمله لفيروس كرونا المستجد .



حملات تطهير المساجد .



حملات تطهير المساجد



حملات تطهير مساجد الغربية .