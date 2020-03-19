شاهد..مواجهة حادة بين مذيع وشقيقه حاكم نيويورك بسبب كورونا والابن المفضل

وكالات

الحديث في بداية الأمر كان عن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قبل أن تشتعل الأمور على الهواء مباشرة بين مذيع CNN كريس كومو، وشقيقه الأكبر أندرو كومو حاكم نيويورك، حول من هو الابن المفضل لدى والدتهما.

وعقب الحديث عن الإجراءات المنتظر أن تتخذها نيويورك لمكافحة تفشى فيروس كورونا، قال كومو المذيع : "أنا فخور بما تفعله وأعلم أنك تعمل بجد من أجل ولايتك، لكن بغض النظر عن مدى عملك الجاد هناك دائما وقت للاتصال بأمي".

ورد كومو الحاكم: "لقد اتصلت بأمى قبل الظهور معك مباشرة، وبالمناسبة قالت لي إنني الابن المفضل لها، وإنك الابن المفضل الثانى".

ليرد كريستوفر كومو: "لا أصدق، إنك تكذب على جمهوري، لقد نسفت مصداقية هذه المقابة بالكامل. كان يجب أن أنهيها مبكرا". ورد حاكم نيويورك: "الابن المفضل الثاني، اسمع مني"، ليقول المذيع: "السياسيون مخادعون للغاية، والحديث هذا يثير الكثير من الشك. ابق قويا من أجل شعبك وأنا أقدر وجودك هنا. أحبك يا أخي"، لتنتهي المداخلة برد أندرو كوكو : "أنا أيضا أحبك يا أخي".

أعلنت الولايات المتحدة ليل الأربعاء أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأمرdكية في بيان، إن القنصليات الأمرdكية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".