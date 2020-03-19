اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد: ملك إسبانيا يطالب شعبه بالوحدة والتضامن: سنتغلب على أزمة فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 04:32 م
شاهد: ملك إسبانيا يطالب شعبه بالوحدة والتضامن: سنتغلب على أزمة فيروس كورونا ملك اسبانيا فيليبى السادس
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث ملك إسبانيا، فيليبى السادس، رسالة فى تسجيل فيديو له يطالب شعبه بالوحدة والتضامن والثقة حول انتشار فيروس كورونا ، وقال: "هذا الفيروس لن يهزمنا ، بل على العكس سيجعلنا أكثر التزاما، واكثر اهتماما ، وأكثر اتحادا، سنتحمل أى محنة".

وشكر الملك فيليبى السادس العاملين فى قطاع الصحة على عملهم ، وقال إنهم "طليعة إسبانيا فى مكافحة هذا الفيروس".

ودعا جميع المواطنين إلى "وضع الخلافات جانباً" والتوحد لمواجهة الوباء بهدوء وثقة، ولكن بتصميم وطاقة"، مضيفا: "لابد من"الشجاعة والمضى قدما".

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن ملك إسبانيا قرر دعم الشعب الإسبانى بعد حوالى أربعة أيام من حالة الطوارئ والعزل التى تم فرضها للسيطرة على فيروس كورونا، وطلب من المواطنين المنعزلين فى منازلهم الثقة فى قدرة المجتمع الإسبانى على التغلب على تلك الصعوبات لاستعادة الحيوية والقوة بعد انتهاء هذه الازمة.

ونقلت الصحيفة قول ملك إسبانيا "الآن علينا ان نقاوم، وعلينا أن نتحمل، فتلك الأزمة "مؤقتة" وستنتهى عاجلا أم آجلا، فإن الشعب الإسبانى شعب عظيم لا يستسلم للصعوبات".

وتعتبر هذه المرة الآولى التى يتحدث فيها ملك إسبانيا عن فيروس كورونا منذ ظهوره فى فبراير الماضى، خاصة وأن إسبانيا تعتبر رابع دولة فى العالم الأكثر تأثرا بكوفيد 19، بعد الصين وإيران وإيطاليا.

ووافق مجلس الوزراء الإسبانى على حزمة إجراءات بقيمة 200 مليار يورو للتخفيف من آثار الضربة القاسية التى يمثلها فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية الأكثر ضعفا.

وتشمل التدابير الجديدة 600 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتى والسلطات المحلية، وتكفل خدمات الإمدادات والاتصالات ، وكذلك الحق فى السكن مع وقف دفع أقساط الرهن العقارى للأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة.

 كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية،بيدرو سانتشيز، أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو للمجلس الأعلى للبحث العلمى (CSIC) ومعهد كارلوس الثالث الصحى (ISCIII) لتطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد 19".

وافق مجلس الوزراء، على الإعفاء من دفع الاشتراكات لتلك الشركات التى تستفيد، بدلاً من فصل العمال، من ملفات تنظيم العمل المؤقت، مشددا على الاستفادة من هذه التدابير بدلاً من خفض عدد الموظفين، "وبالتالى تُعطى الأولوية لخفض ساعات العمل".

وستضمن الحكومة أيضا إمدادات الطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية طوال فترة أزمة الفيروس، وأشار سانتشيز إلى أنه بهذه الطريقة، "تُكفل الإمدادات الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً". على وجه التحديد، يحظر مجلس الوزراء لمدة شهر، تمديد، قطع الكهرباء وإمدادات المياه والغاز الطبيعى للمستهلكين الضعفاء أو المستضعفين أو المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعى.


اسبانيا

فيروس كورونا

كورونا

ملك اسبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة