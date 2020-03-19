س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)





ونستعرض فى السطور التالية أبرز التساؤلات والإجابات على القرار ..

س/متى يطبق القرار؟

ج/بداية من اليوم الخميس.

س/ متى ينتهى القرار؟

ج/ يوم 31/3/2020.

س/موعد غلق الأندية؟

ج/ بداية من 7 مساءا وحتى 6 صباحا.

س/ من سيطبق عليهم قرار الغلق؟

ج/جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).

س/ المستثنون من قرار غلق المحال؟

ج/ المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

س/ هدف الحكومة من هذا القرار؟

ج/ يأتى فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.