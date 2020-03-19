اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الخميس، 19 مارس 2020 04:28 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

 

وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)


ونستعرض فى السطور التالية أبرز التساؤلات والإجابات على القرار ..

 

س/متى يطبق القرار؟

 

ج/بداية من اليوم الخميس.

 

س/ متى ينتهى القرار؟

 

ج/ يوم 31/3/2020.

 

س/موعد غلق الأندية؟

 

ج/ بداية من 7 مساءا وحتى 6 صباحا.

 

س/ من سيطبق عليهم قرار الغلق؟

 

ج/جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).

 

س/ المستثنون من قرار غلق المحال؟

 

ج/  المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

 

س/ هدف الحكومة من هذا القرار؟

 

ج/ يأتى فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

 


كورونا

كورونا المستجد

الحكومة

مصر

مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد

الشعب المصرى واعى

الشعب المصرى واعى و يعرف مدى خطورة الحرب على فيروس كورونا بعكس الشعب الالمانى الذى سعد باغلاق العديد من المصالح الحكومية و اماكن الخدمات العامة فاندفعوا الى المتنزهات و تبادلوا الاصدقاء و الصديقات فارتفعت معدلات الاصابة بالامس الى 1000 مصاب فى بوم واحد فاعلنت الحكومة الالمانية اذا لم يبقى الناس فى منازلهم ستضطر الى اعلان حظر التجوال

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة