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سوريا تغلق منشآت الرياضة وتعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو

الخميس، 19 مارس 2020 03:31 م
سوريا تغلق منشآت الرياضة وتعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو منشآت رياضية
كتب كامل كامل

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علق الاتحاد الرياضي العام في سوريا جميع المشاركات الخارجية باستثناء المشاركات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو التزاما بالإجراءات الخاصة بالوقاية ضد فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام تعميما بإغلاق المنشآت والمدن الرياضية وعدم السماح بالدخول إليها باستثناء العاملين وأثناء الدوام الرسمي فقط إضافة إلى إغلاق الأندية الرياضية الخاصة “بيوتات ومراكز” وتأجيل جميع الفعاليات والدورات والندوات والتجمعات.

 

وكان الاتحاد أوقف كل الأنشطة الرياضية المحلية في الرابع عشر من الشهر الحالي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

 


سوريا

المنشآت الرياضية

اولمبياد

طوكيو

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