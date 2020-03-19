اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سكان كاليفورنيا يبلغون الشرطة عن جيرانهم المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 11:23 ص
سكان كاليفورنيا يبلغون الشرطة عن جيرانهم المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا الشرطة الأمريكية
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتلقى إدارات الشرطة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية الكثير من المكالمات من السكان الذين يقومون بالإبلاغ عن جيرانهم الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن البلاغات الهاتفية ازدادت بشكل كبير مع زياده الحالات المصابة بعدوى كورونا في جنوب الولاية.

وقال الرقيب مايك كاسافان من قسم شرطة بالم سبرينجز لوسائل اعلامية  إن الشرطة تلقت خمسة مكالمات على الاقل من هذا النوع في الاسبوع الماضي، كما قال قائد الشرطة من مدينة الكاتدرائية المجاورة ، إن رجاله ايضا تلقوا مكالمات مماثلة.

 

ووفقا للتقرير تم توجيه تعليمات الى متلقي الاتصالات ان يقوموا بسؤال كل متصل عما إذا كان الشخص الذي يبلغون عنه قد عاد مؤخرًا من رحلة إلى الخارج ولكن مع زيادة وسرعو انتشار المرض  بدأوا يسألون المتصلين ما إذا كان الشخص على اتصال بشخص ثبتت إصابته بعدوى كورونا.

 

ونظراً للظروف، تعامل السلطات كل مكالمة على محمل الجد ففي معظم الحالات يتم إرسال المسعفين إلى المنطقة لتوفير العناية الطبية اللازمة قبل نقل الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب ودخول الحجر الصحي.

 

وقال نيل جالوتشي احد كبار المسئولين في شرطة كاليفورنيا إن فيروس كورونا جعل السلطات أكثر يقظة وحرصا.

 

واضاف: "إذا حدث ذلك بشكل كافٍ فنحن قلقون بشأن مكالمات الخدمة نحن على استعداد للتعامل مع القضايا التي تثار ، ولكن هذا مصدر قلق يقلق الرؤساء ان تنتشر العدوى بسبب الاهمال او التجاهل"

 

يذكر أن حالات الإصابة الموكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 9345 حالة وتوفى منهم 150 شخصا وفقا لآخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.


الولايات المتحدة

ولاية كاليفورنيا

وباء كورونا

كاليفورنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة