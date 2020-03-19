سفارة سلطنة عمان فى مصر تصدر إرشادات للعُمانيين المقيمين في مصر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدرت سفارة سلطنة عمان فى مصر، اليوم الخميس، إرشادات للمواطنين العُمانيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية مصر العربية، وقالت فى بيان لها، تهيب السفارة بمواطنيها بضرورة التقييد بتعليمات وزارة الصحة المصرية.

وقالت فى البيان فى حال ظهور أعراض المرض على أى مواطن عليه التوجه إلى السفارة بأسرع وقت.