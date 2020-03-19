سباق مع الزمن.. تفاصيل رحلة البحث عن علاج يفك شفرة كورونا.. فيديو

كتبت إيناس البنا

دخلت دول العالم الآن فى سباق مع الزمن لمحاولة فك شفرات فيروس كورونا، للحصول على علاج يقضى على الكابوس الذى يجتاح العالم، وتأتى سرعة التجارب العلاجية بسبب تمكن العلماء فى مدة قصيرة من اكتشاف الشفرة الوراثية للفيروس.

الفيديو التالى يرصد التفاصيل الكاملة لرحلة البحث عن العلاج والمصل لمواجهة الفيروس القاتل..

سباق مع الزمن

أين علاج ومصل كورونا؟

الصين بدأت منذ 3 أشهر رحلة البحث

لكن

التجارب السريرية وموافقة إدارة الغذاء والدواء

تستغرق بعض الوقت

بلانكيل علاج الملاريا

أعلنت "سانوفى" الفرنسية استخدامه

تجربة الدواء أظهرت نجاح بلغت 75%

عقار " Favipiravir"

أول دواء للفيروس التاجي معتمد في الصين

تعافى المرضى معه في وقت أسرع

عقار Remdesivir

مضاد للفيروسات يستهدف الإيبولا

وافقت الصين على تسجيل التجارب السريرية للدواء

أدوية الملاريا

عقار الكلوروكين

تم اختباره فى 10 تجارب سريرية

كخيار لمكافحة فيروس كورونا الجديد

أدوية الايدز

في كوريا الجنوبية تم إعطاءه لرجل 54 عامًا

وحقق انخفاض ملحوظ في مستويات الفيروس

أدوية التهاب المفاصل

استخدمتها الأطباء في الصين

وفى تجربة سريرية على 20 حالة

تم شفاء 19 منهم

لكن

منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لن يتوفر أي علاج قبل عام

بعد إتمام اختبارات التجارب السريرية وأخذ كل الموافقات