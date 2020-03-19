سباق مع الزمن.. تفاصيل رحلة البحث عن علاج يفك شفرة كورونا.. فيديو

دخلت دول العالم الآن فى سباق مع الزمن لمحاولة فك شفرات فيروس كورونا، للحصول على علاج يقضى على الكابوس الذى يجتاح العالم، وتأتى سرعة التجارب العلاجية بسبب تمكن العلماء فى مدة قصيرة من اكتشاف الشفرة الوراثية للفيروس.
الفيديو التالى يرصد التفاصيل الكاملة لرحلة البحث عن العلاج والمصل لمواجهة الفيروس القاتل..
سباق مع الزمن
أين علاج ومصل كورونا؟
الصين بدأت منذ 3 أشهر رحلة البحث
لكن
التجارب السريرية وموافقة إدارة الغذاء والدواء
تستغرق بعض الوقت
بلانكيل علاج الملاريا
أعلنت "سانوفى" الفرنسية استخدامه
تجربة الدواء أظهرت نجاح بلغت 75%
عقار " Favipiravir"
أول دواء للفيروس التاجي معتمد في الصين
تعافى المرضى معه في وقت أسرع
عقار Remdesivir
مضاد للفيروسات يستهدف الإيبولا
وافقت الصين على تسجيل التجارب السريرية للدواء
أدوية الملاريا
عقار الكلوروكين
تم اختباره فى 10 تجارب سريرية
كخيار لمكافحة فيروس كورونا الجديد
أدوية الايدز
في كوريا الجنوبية تم إعطاءه لرجل 54 عامًا
وحقق انخفاض ملحوظ في مستويات الفيروس
أدوية التهاب المفاصل
استخدمتها الأطباء في الصين
وفى تجربة سريرية على 20 حالة
تم شفاء 19 منهم
لكن
منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لن يتوفر أي علاج قبل عام
بعد إتمام اختبارات التجارب السريرية وأخذ كل الموافقات
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