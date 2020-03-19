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رويترز: الموساد يشترى 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 04:29 م
رويترز: الموساد يشترى 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز

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قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الخميس إن جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) حصل على أجهزة للكشف عن فيروس كورونا.

وأشارت تقارير فى وسائل الإعلام المحلية إلى أن عملية الموساد شملت 100 ألف جهاز، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه "إن الموساد والوكالات الأخرى جلبت المعدات الضرورية والهامة للغاية" من الخارج للمساعدة فى الأزمة المتعلقة بكورونا.

من جهة أخرى شكر المدير العام لوزارة الصحة الموساد على تزويد الوزارة "بأجهزة مهمة وصالحة للعمل" وهى عبارة ربما تهدف إلى نفى تكهنات فى وسائل الإعلام بأن المعدات ربما تكون تالفة.

كما شكر المسؤول موشيه بار سيمان-توف جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) لدوره فى جهود الشراء، وكان الشين بيت موضع تدقيق بعد موافقة نتنياهو على استخدام تكنولوجيا جهاز الأمن الداخلى فى تتبع الهواتف المحمولة لمكافحة الإرهاب فى رسم خرائط العدوى المحتملة بالفيروس.

ويبدو أن مهمة الموساد المتعلقة بأجهزة الاختبار كانت سرية للغاية حتى أن وزير المخابرات الإسرائيلى لم يكن على علم بها.

وقال الوزير إسرائيل كاتس لراديو الجيش فى مقابلة أذيعت على الهواء "علمت بهذا التقرير بنفس الطريقة التى حصلتم بها عليه".

وقال نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل ستهدف إلى إجراء 3000 عملية فحص يوميا وسيرتفع الرقم إلى 10000 فى اليوم خلال أسبوعين.

وأكدت إسرائيل 529 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن تم نقل 279 منها إلى المستشفى. ولم ترد أنباء عن وفيات.


نتنياهو

إسرائيل

الموساد

كورونا

فيروس كورونا

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