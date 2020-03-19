اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 10:54 م
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روسيا تدخل فى نظام "التأهب المرتفع" بسبب فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:00 م
روسيا تدخل فى نظام "التأهب المرتفع" بسبب فيروس كورونا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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دخلت كل المناطق الإدارية الـ 85 فى روسيا اليوم الخميس فى نظام حالة التأهب المرتفع، الذى أعلنتها سلطات البلاد بسبب خطر تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتنص القرارات ، التى وقعتها سلطات كل المناطق الإدارية الروسية، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، على نقل كل المدارس والمعاهد والجامعات إلى نظام العمل عن بعد وإلغاء كل الفعاليات الجماعية ومن بينها الرياضية.

ودخلت إلى نظام التأهب المرتفع كل مناطق وأقاليم الشرق الأقصى وسيبيريا وأورال وبوفولجييه وشمال الغرب والجنوب ، وتم إعلان هذا النظام فى كل أراضى مناطق الدائرة الفيدرالية الوسطى والدائرة الفيدرالية الشمالية القوقازية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الروسية السماح لكل المواطنين الأجانب فى روسيا بتمديد فترة وجودهم فى البلاد على خلفية الأوضاع المتعلقة بتفشى العدوى ، وسجلت روسيا حتى اليوم 199 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، الذى صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

 


روسيا

أخبار روسيا

نظام التأهب المرتفع

فيروس كورونا

كورونا في روسيا

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