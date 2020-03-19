رفع 140 طن مخلفات وتركيب عدد 10 أعمدة إنارة بمدينة الزينية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة المكبرة على مدار الأسبوع الماضي، وذلك لرفع التراكمات والمخلفات ضمن خطط المدن للحفاظ على النظافة وإزالة المخلفات والقمامة لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات اليومية للنظافة وإزالة المخلفات من كافة ومدن المحافظة خلال تلك الأيام ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية – فى بيان صحفى – أنه قامت الوحدات المحلية لقري الزينية بحرى والصعايدة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر، بتنفيذ حملة لرفع التراكمات والمخلفات، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع 40 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبد الله مسؤول النظافة بالقرية، وسامى جاد الكريم سكرتير القرية، بينما رفعت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة حوالي 30 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة أشرف بدران رئيس القرية، وعنتر هلالى سيد سكرتير القرية.

كما قامت مدينة الزينية برفع التراكمات والمخلفات من الطرق على ترعة ساحل العشى، ومصرف نصرالله وكوبرى السيد عبد الحق والتى بلغت حوالى 70 طن، وكذلك تم قص وتهذيب الأشجار بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، كما أكد رئيس مدينة الزينية على انتظام العمل بمنظومة النظافة بالقرى لرفع المعاناة عن المواطنين، وتمهيد الطرق لحين الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى، أنه شملت الحملات العمل على تركيب عدد 10 أعمدة جهد منخفض لاستكمال طريق فرع 5 بقرية الزينية بحرى، كما أنه جارى العمل فى طريق ترعة ساحل العشى لتجهيزها للرصف على مسافة 4 كيلو بداية من ميدان الصيادين وحتى كوبرى سباق.