رغم تفشي كورونا.. صحفى يروى عبودية وأوضاع سيئة للعمال الأجانب فى قطر.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا يتناول الأوضاع السيئة للعمال الأجانب في قطر، ويتهم التسجيل الصوتي قطر باستغلال العمال الأجانب والتعامل معهم باعتبارهم لا يعدو بشرا وأنهم قابلون للاستبدال.

والتسجيل الصوتي لصحفي رصد هذه القضية على مدار 7 سنوات، ويقدم شهادته لكي يدعو فيفا لمراجعة اختيارها لقطر من أجل استضافة كأس العالم 2022.

Human rights in Qatar do not apply to foreign workers. This family lost its father while working on a World Cup stadium in #Qatar. @UNHumanRights #MyFreedomDay pic.twitter.com/cwyhPZJ7JU — Abdulaziz Bin Ghanim (@Abdulazizgh213) March 12, 2020

وبحسب الصحفي فإن الاقتصاد القطري لا يقوم على ثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي ولكن على استغلال العمال الأجانب. كما يؤكد التسجيل الصوتي أن العبودية لا تزال قائمة في الإمارة الصغيرة حيث لا يهتم النظام الحاكم بوفاة العمال الأجانب.

وقال الصحفى، مخاطبا نظام الأمير تميم أمير قطر، "لديك عامل في استاد كأس العالم مات ولكن لا أحد يحقق في وفاته، لديك زوجة ليس لها زوج الآن، لا دخل ولا تعويض من أغنى دولة في العالم، ولديك ولد عمره 6 سنوات ترك لنا سؤال واحد، أين والدي؟".

وقال الصحفى فى التسجيل "لماذا سمحت قطر بحدوث ذلك؟، وبعد 7 سنوات من الإبلاغ عن هذه القضية، لدي إجابة واحدة فقط، انهم فقط لا يهتمون، هناك أناس في النظام القطري يرون العمال المهاجرين لديهم على أنهم من غير البشر ويمكن التخلص منهم لا يقتصر النموذج الاقتصادي لدولة قطر على استغلال مواردها الضخمة من الغاز الطبيعي، إنه يقوم على استغلال قوة العمال المهاجرين الهائلة، العبودية لا تزال موجودة في قطر"