رئيس مدينة إسنا: غلق وتشميع المقاهى غير الملتزمة بقرار منع تقديم الشيشة

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذي يعقد بصورة دورية بالقاعة الكبرى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وذلك لبحث شكاوى وطلبات المواطنين بحضور جميع الإدارات التنفيذية (الشباب والرياضة - الصحة - التعليم - الأوقاف - الأزهر - التموين -الثقافة - هندسة كهرباء - مياه الشرب - القوى العاملة - رؤساء القرى)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة سماع مطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بأسرع طريقة ممكنة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم والتي شملت قطاعات والصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه، حيث وجه محمد سيد سليمان تعليماته بدراسة كافة مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، كما ناقش سليمان في وجود الأجهزة التنفيذية عدة موضوعات من أبرزها ما جاء في توجيهات معالي المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وفي إطار التكليفات الواردة لتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها وقف تقديم الشيشة بالمقاهي و"الكافيهات" ومصادرتها فوراً، وفي حالة عدم إتباع التعليمات يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بإصدار قرار غلق وتشميع المكان، وأيضا إلغاء التجمعات والموالد والأسواق الأسبوعية وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد بمركز إسنا.

كما أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا خلال فعاليات اليوم المفتوح، على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، على أن تكون الأولوية في إعطاء الإجازات الاستثنائية لذوي الإعاقة والعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، والمرأة المعيلة وكبار السن ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار.