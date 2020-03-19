اليوم السابع
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رئيس فرنسا يعلن دعمه لإجراءات البنك المركزى الأوروبى لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 08:39 ص
رئيس فرنسا يعلن دعمه لإجراءات البنك المركزى الأوروبى لمواجهة كورونا إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا
هند المغربي

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أعلن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركز الأوروبى لمواجهة فيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، حيث أعلن البنك المركزى الأوروبي تخصيص 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ووافق البنك المركزى الأوروبى على إجراءات تحفيز جديدة اليوم الخميس، لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير المتزايد لوباء فيروس كورونا، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير فى خطوة قد تحبط الأسواق المالية.

وقال البنك المركزى إنه سيقدم قروضا جديدة للبنوك، وتسهيلات سيولة سبق الاتفاق عليها بأسعار أكثر ملاءمة وسيزيد بشكل مؤقت شراء السندات لمساعدة الاقتصاد على التكيف.

كانت الأسواق تضع فى حسبانها خفضا بمقدار عشر نقاط أساس في فائدة الإيداع إلى سالب 0.6 % بالرغم من أن عددا من صانعى السياسات عبروا عن شكوك عميقة حيال قيمة أى خفض آخر.

وبعد قرار اليوم، تظل فائدة البنك المركزى الأوروبى للإيداع عند سالب 0.5 % ويبلغ سعر إعادة التمويل الرئيسى صفرا بالمئة.

 
 

البنك المركزي الأوربي

ماكرون

رئيس فرنسا

كورونا

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