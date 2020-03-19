رئيس جهاز 15مايو: توفير 12 سيارة لنقل المواطنين من أمام مقر الجهاز إلى عدة مناطق

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، عن توفير 12 سيارة أجرة لنقل المواطنين من أمام مقر جهاز المدينة، مروراً بامتداد المدينة، حتى مناطق الإسكان الاجتماعى وتشمل(50 فداناً - 90 فداناً - 120 فداناً - 290 فداناً)، وذلك تيسيراً على المواطنين.

وأضاف المهندس السيد همام، أنه تم إتاحة السيارات كتجربة جديدة لربط أنحاء المدينة ببعضها البعض، ولدراسة إمكانية زيادة أعدادها فى حال زيادة الطلب على تلك السيارات، وكذا تيسيراً على المترددين على مقر الجهاز لقضاء الخدمات المتنوعة، مشيراً إلى المتابعة الدورية للسيارات التى تم إتاحتها لعدم العدول عن خطوط السير المخصصة لكل سيارة، وكذا اختيار أفضل الخطوط التى تتماشى مع رغبة المواطنين وخاصة مناطق الإسكان الاجتماعى.

وأضاف: جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى توفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة، ولا سيما وسائل المواصلات المناسبة، وذلك فى إطار النهوض بمدينة 15 مايو لتكون فى مقدمة مدن الجيل الأول.

‫كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد اكد انه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.‬

‫وأضاف المهندس السيد همام، أنه جارٍ أيضاً تطوير المجاورتين الـ(22 – 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.‬

‫وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد ان الجهاز قام بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر " التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.‬