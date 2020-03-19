رئيس المفوضية الأوروبية: نعمل على إعادة 100 ألف أوروبى عالقين فى الخارج بسبب كورونا

كتبت هناء أبو العز

قالت أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تعمل على مساعدة نحو 100 ألف أوروبى، عالقين فى الخارج بسبب أزمة تفشى وباء الكورونا.

وقالت ديرلاين فى مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": نحن هنا لمساعدة أكثر من 100.000 من الأوروبيين العالقين فى الخارج. دعونا نعمل على إعادتهم إلى وطنهم فى علم الاتحاد الأوروبى مع الحكومات الوطنية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: في هذه الأزمة ، من الجيد أن تكون جزءًا من مجتمع قوي.