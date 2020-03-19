اليوم السابع
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رئيس المفوضية الأوروبية: نعمل على إعادة 100 ألف أوروبى عالقين فى الخارج بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:55 م
رئيس المفوضية الأوروبية: نعمل على إعادة 100 ألف أوروبى عالقين فى الخارج بسبب كورونا
كتبت هناء أبو العز

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قالت أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تعمل على مساعدة نحو 100 ألف أوروبى، عالقين فى الخارج  بسبب أزمة تفشى وباء الكورونا.
 
 
وقالت ديرلاين فى مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": نحن هنا لمساعدة أكثر من 100.000 من الأوروبيين العالقين فى الخارج. دعونا نعمل على إعادتهم إلى وطنهم فى علم الاتحاد الأوروبى مع الحكومات الوطنية.
 
 
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: في هذه الأزمة ، من الجيد أن تكون جزءًا من مجتمع قوي.
 

وكانت  أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت تأكيد الصين دعم أوروبا، ودول الاتحاد، لمواجهة وباء كورونا الذى انتشر فى البلاد.

 

ونشرت ديرلاين تفاصيل محادثتها تليفونيًا مع لى كه تشيانج رئيس وزراء الصين، والتى وصفتهم بأنهم استطاعوا محاربة الوباء العالمى كورونا بشكل جيد.

 

وخلال مقطع فيديو نشرته ديرلاين على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعلنت دعم الصين للاتحاد الأوروبى، فى الكارثة العالمية، قائلة: تناقشنا فى أننا نحتاج دعم بعضنا البعض، خاصة أن الصين كانت مركز الوباء فى يناير الماضى، وساعدها الاتحاد الأوروبى بالتبرع بنحو 50 طن من المعدات الطبية.

 

 وقالت أورسولا: اليوم نحن ممتنون لدعم الصين للدول الأوروبية التى أصبحت الآن مركز الوباء، من خلال توفير 2 مليون قناع طبى و200.000 قناع N95 و50.000 من أدوات الاختبار.

 


اوروبا

المفوضية الاوربية

الاتحاد الاوربى

كورونا

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