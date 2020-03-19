رئيس التشيك لشعبه: على المعارضة دعم الحكومة فى قراراتها لمكافحة الكورونا

كتبت: هناء أبو العز

دعا الرئيس التشيكى ميلوس زيمان، المواطنين بالتحلي بالشجاعة فى مواجهة وباء كورونا، مطالبًا أحزاب المعارضة بدعم الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمكافحة الكورونا وإلا فلتصمت.

وفى كلمة مسجلة على شاشة التلفزيون التشكيى" بريما" قال زيمان:إنه ليس من المفترض أن يقلل الناس من وباء كورونا ، ولكن في الوقت نفسه لا داعي للذعر والخوف، وعليهم الاستماع إلى نصائح الخبراء.

وأشار الرئيس إلى أنه لا يمكن استبعاد وجود حالات وفيات في الأيام المقبلة، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى شفاء حالات كانت مصابة.

وشكر زيمان الصين لكونها الدولة التي ساعدت جمهورية التشيك على توريد الأجهزة الطبية، كما رحب بأنشطة المتطوعين لمساعدة الآخرين.

وأشار الرئيس إلى تصريحاته المكتوبة السابقة حول فيروسات التاجية التي نشرها المتحدث باسمه جيرى أفوفاكسك، أيد الإجراءات الحكومية وحذر من الذعر.

واجتمع زيمان نهاية الأسبوع الماضى مع أعضاء حكومته، ومجموعة من الخبراء، الذين أكدوا أن أكبر مشكلة في مكافحة فيروسات التاجية هي النقص الكبير في الأجهزة الطبية، وقال "لذلك أود أن أشكر جمهورية الصين الشعبية ، التي كانت الدولة الوحيدة التي ساعدتنا في تقديم هذه الأشياء.

ودعا المعارضة إلى دعم الإجراءات الحكومية. إذا كانت غير قادرة على ذلك ، فيجب أن "تظل صامتة" على الأقل خلال فترة الحجر الصحي.

و قال زيمان: يجب على الناس أن لا يولوا اهتماما كبيرا لـ "نباح وصياح" - حسب قوله- الصحفيين ، لأنهم "يكتبون عن كل شيء ولا يفهمون أي شيء".، ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام لنصيحة الخبراء التي يمكن أن تساعدهم.

‎وقال زيمان: "أرحب بشدة بالأنشطة التلقائية للمتطوعين الذين يجتمعون لمساعدة مواطنيهم ، سواء كان ذلك لمساعدة المتقاعدين أو العائلات التي لديها أطفال ليس لديهم أحد لرعاية ، أو بمساعدة الأطباء في المستشفيات وما إلى ذلك".

‎وأضاف زيمان "أتمنى أن نحب بعضنا البعض أن نكون طيبين ومفيدين ، وأن نساعد بعضنا البعض وأن نثبت إنسانيتنا في هذا الوقت العصيب".

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