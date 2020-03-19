اليوم السابع
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رئاسة الحرمين الشريفين تطالب بالأخذ بالرخصة الشرعية بالصلاة فى البيوت

الخميس، 19 مارس 2020 05:20 م
رئاسة الحرمين الشريفين تطالب بالأخذ بالرخصة الشرعية بالصلاة فى البيوت الشيخ السديس الرئيس العام لشئون الحرمين
كتب - إسماعيل رفعت

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، برفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية  القائمة بالمسجد الحرام، وذلك استعداداً لاستقبال المصلين يوم غد الجمعة. 
 
وشدد على كافة الإدارات الخدمية والميدانية بمضاعفة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير المسجد الحرام وأروقته، وتفعيل مبادرات الرئاسة (تعقيم وتعظيم، وتطهير وتدبير، واحتراز) التي بدورها تضمن بعد عون الله وتوفيقه سلامة قاصدي المسجد الحرام وتوفير بيئة صحية وأمنة لهم.
 
وأوصى السديس ، كافة القاصدين بالتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسهيل استقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة والالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعها المسؤولون للحد من انتشار الفايروس.
 
كما أهاب السديس ، بقاصدي الحرمين الشريفين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية وعدم التزاحم والتدافع من أجل أداء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين ، والأخذ بالرخصة الشرعية بالصلاة في البيوت، تحقيقا للسمع والطاعة لولاة الأمر ولما يبذلونه من جهود لاحتواء وباء كورونا وما يسببه الزحام من ضياع المقصود الشرعي والصحي من عدم الاجتماعات، حتى لا تكون فرصة لانتشار الأوبئة والفيروسات، مبيناً أنه متى ما علم الله حرص العبد عوضه خيراً وكتب له أجر شهود الجمعة.
 
ودعا الشيخ السديس الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء ومكروه، وأن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما يولونه من جهود عظيمة للحرمين الشريفين وقاصديهما أسهمت في توفير أقصى درجات الأمن والصحة التي تضمن سلامتهم.
 
وحذر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المواطنين والمقيمين من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتدابير الاحترازية اللازمة التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية حيال مكافحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وأن المخالفة للاحترازات الوقائية يعد مخالفة شرعية نهى عنها الدين الحنيف .

 


رئاسة الحرمين

السديس

الصلاة فى البيوت

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