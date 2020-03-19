اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 08:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة : الإسهال عرض رئيسى لـ 25 % من مرضى فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 08:33 ص
دراسة : الإسهال عرض رئيسى لـ 25 % من مرضى فيروس كورونا اختبار فيروس كورونا
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كشفت دراسة صينية حديثة ، أن واحدًا من كل أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) يعانون من أعراض فى الجهاز الهضمى كالإسهال، وذلك إلى جانب الأعراض السابقة المتعارف عليها كالحمى والسعال وضيق التنفس.
 
وجاءت هذه النتيجة من دراسة وصفية متعددة القطاعات في الصين أجراها باحثون في مجموعة خبراء العلاج الطبي في "ووهان " لمرضى فيروس كورونا المستجد في الصين. 
 
وكشفت الدراسة الجديدة أن مريض فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) يعانى من أعراض في الجهاز الهضمي من نتائج سريرية أسوأ وخطر أعلى للوفاة مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أعراض في الجهاز الهضمي، مما يؤكد على أهمية تضمين أعراض مثل الإسهال للاشتباه فى فيروس كورونا المستجد( COVID-19 ) مبكرًا فى مسار المرض قبل أعراض الجهاز التنفسى . 
 
وقال د. برينان م. شبيجل، في جامعة بكين في الصين :" قد يؤدي هذا إلى التشخيص المبكر لفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 )، والذى يمكن أن يؤدى إلى علاج مبكر وحجر صحي أسرع لتقليل انتقال العدوى من الأشخاص الذين لا يزالون دون تشخيص".
 

الجهاز الهضمى

بفيروس كورونا

الإسهال

الحمى

السعال

ضيق التنفس

الجهاز التنفسى

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