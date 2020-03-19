دائما بخير ..أغنية من الداخلية لأمهات مصر بمناسبة عيد ست الحبايب.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أغنية بعنوان "دائما بخير" أهدتها الوزارة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، من غناء رامى جمال وكلمات محمد شرشر، وألحان وتوزيع خالد عز.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، صرح بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .

وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ، بناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن تقرر إستمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجارى، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.