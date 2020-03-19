حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار في الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الي جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار.

وشدد محافظ الغربية على رؤســـاء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إن يوجد لدى محافظة الغربية مخزون استراتيجي من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وأضاف علي استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا الي استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة علي مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية أن صحة المواطنين أولوية قصوى، مشيرا إلي استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات ومحال الألعاب الإلكترونية ودور المناسبات وقاعات الأفراح وذلك ضمن التدابير والاجـــراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من التجمعات ومنع انتقال العدوى ومحاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ علي تكثيف الجهود الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعاون بين مديريتي الصحة والطب البيطري بتعقيم وتطهير جميع المباني والمنشآت الحكومية مع التأكيد علي النظافة العامة ونشر التوعية اللازمة عن مخاطر المرض.

وأوضح أنه تم غلق 1011 مركزا تعليميا، إلى جانب غلق 2882 حضانة أطفال و 362 مقهى و 3 محال ألعاب إلكترونية و 149 قاعة أفراح ، و 190 مطعم و 20 صالة جيم ومصادرة 1295 شيشة في 8 مراكز بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية .