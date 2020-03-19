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حبس 4 متهمين بسرقة معمل تحاليل بالسلام 4 أيام

الخميس، 19 مارس 2020 08:06 م
حبس 4 متهمين بسرقة معمل تحاليل بالسلام 4 أيام متهم- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس 4 متهمين بسرقة معمل تحاليل بندينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات معمل تحاليل فى السلام. 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم ( شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك ) مجهولى المصدر، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزتهم.
 
وتم التوصل إلى المجنى عليه (مالك المعمل) وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وأتهمهم بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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