اليوم السابع
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جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة

الخميس، 19 مارس 2020 05:41 م
جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير أعمال التطهير والتعقيم، فى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الآثار وكلية الألسن ومبنى الجامعة المركزي، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالأقصر، بحضور مدير مديرية الزراعة بالأقصر، ووكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس، والأمين العام المساعد بالجامعة، وأمين كلية الحاسبات والمعلومات، وأمين كلية الآثار، وأمين كلية الألسن وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

وخلال جولة رئيس الجامعة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير، شدد على مجموعة العمل القائمة بعملية التطهير والتعقيم بضرورة العمل بكل دقة واتقان وعدم ترك أي مكان بدون تطهير وتعقيم، حيث يأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .من جانبه قام رئيس الجامعة بتقديم الشكر لفريق العمل متمنيا لهم ولجميع المصريين دوام الصحة والسلامة .

جدير بالذكر أن جامعة الأقصر قامت بالبث المباشر لندوة تثقيفية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " بحضور أ.د محمد شحات ، أستاذ أمراض الصدر ووكيل كلية الطب وأدار الحوار أ.م.د أحمد جمال مستشار الأنشطة الثقافية بالجامعة .

وكان قد عقد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الأول بمسئولى وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، ذلك بحضور رئيس وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وعمداء الكليات وأمين الجامعة المساعد، كما دعا للحضور كل من المستشار الثقافى للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير إدارة المدن الجامعية ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، حيث رحب الجميع وأكد فى البداية على ضرورة مواصلة حملات الوقاية والتصدي لفيروس كورونا بالجامعة والكليات المختلفة بتطهيرها وتعقيمها بالكامل.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة على ضرورة تعريف وحدة إدارة الأزمات والكوارث ودورها فى مواجهة الأزمة الراهنة وكيفية التصدي لفيروس كورونا المستجد، كما شدد على تسخير كافة إمكانيات الجامعة للتصدي لهذا الفيروس، وفى ذات السياق أكد على تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة بالجامعات المصرية لمدة خمسة عشر يوما، على أن تكون الدراسة بنظام online Learning أو التعليم عن بعد، كما وجه بتطهير وتعقيم كافة المبانى التعليمية والإدارية والمدن الجامعية بصفة دورية وأكد بأن صحة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب تعلو فوق كل شيء.

 

جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة (4)
 
 
جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة (2) (1)
 
 
جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة (5)
 
 
جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة (3)

 


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