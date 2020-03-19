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جهاز الإحصاء: 38% نسبة المهاجرين الخارجين من محافظة القاهرة بين محافظات الجمهورية

الخميس، 19 مارس 2020 12:33 م
جهاز الإحصاء: 38% نسبة المهاجرين الخارجين من محافظة القاهرة بين محافظات الجمهورية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات رسمية تطور نسبة المهاجرين الخارجين من المحافظات، وفقا للتعداد الأخير عام 2017، حيث كانت أعلى نسبة مهاجرين من نصيب محافظة القاهرة، حيث بلغت نسبة المهاجرين الخارجين منها نحو 38.7% من إجمالي المهاجرين بالجمهورية، وذلك وفقا لبيانات التعداد الأخير للجهاز عام 2017، حيث أشارت البيانات إلى أن 54% من جملة المهاجرين اللذين استقبلتهم محافظة الجيزة من المحافظات الأخرى كان محل إقامتهم السابق هو محافظة القاهرة.

وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نسبة المهاجرين الخارجين منها 7%، يليها محافظات السويس والشرقية ودمياط بحوالي 5% لكل منهم، ثم محافظة بورسعيد بحوالي 4% من إجمالي المهاجرين بالجمهورية.

أما بالنسبة لمحافظات الوجه القبلي فتراوحت نسبة المهاجرين منها بين 2-3.2% من إجمالي مهاجرين الجمهورية فيما عدا محافظتي أسوان والأقصر، فلم تصل نسبة المهاجرين منها إلى 1%، بينما في محافظات الحدود لم تتعد نسبة المهاجرين منها 0.6% في كل محافظة.

وقدرت بيانات تعداد السكان عام 2017 إجمالي عدد المهاجرين بين محافظات الجمهورية بنحو 1.111 مليون نسمة، حيث تم اعتبار الفرد مهاجرا إذا كان قد غير محل إقامته منذ عام 2006.

وتعكس معدلات الهجرة الداخلية الأهمية النسبية للهجرة بالنسبة لسكان كل محافظة، بمعني أنه قد يكون حجم الهجرة كبير بالمحافظة، ولكن يمثل وزن صغير بالنسبة لسكانها والعكس صحيح، ومن هنا تظهر أهمية دراسة المعدلات، وكمثال على ذلك الهجرة في محافظة القاهرة، فالرغم من أن حجم الهجرة كبير بالمحافظة إلا أن عدد المهاجرين يمثل معدل بسيط عندما ينسب عدد سكان المحافظة والعكس صحيح بالنسبة لمعدلات الهجرة لمحافظات السويس والإسماعيلية.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

الهجرة الداخلية

اخبار الاقتصاد

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