جامعة النهضة تعيد الطلاب النيجيريين لبلادهم على نفقتها الخاصة.. فيديو

كتب لؤى على

قررت جامعة النهضة، تسفير الطلاب النيجيريين لبلادهم على نفقة الجامعة، وقدم الطلاب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وإدارة الجامعة برئاسة الدكتور حسام الملاحى، ورددوا عبارة " تحيا مصر" من داخل مطار القاهرة الدولى، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الطلاب ورعاية مصالحهم وطمأنة أسرهم.

وكانت قد اتخذت جامعة النهضة العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية ومكافحة العدوى، فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة الوقاية ومكافحة العدوى، تعمل على مدار الساعة منذ تشكيلها، فى إطار وضع الدولة خططا وقائية وإجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وقد أوقفت الجامعة التعامل ببصمة اليد واستبدالها باستخدام الكارنيه ( ID ) وبصمة الوجه، بالإضافة إلى نشر الملصقات والإرشادات اللازمة والفيديوهات الاسترشادية للتوعية للمكافحة وعدم نقل العدوى، وتخصيص خط ساخن للاستفسار عن أعراض الأمراض المنتشرة وخاصة فيروس كورونا، وقد وفرت ترمومترات حرارية عن بعد، وزيادة كميات المطهرات الوقائية فى كافة مباني الجامعة والمدن الجامعية ومستشفى طب الفم والأسنان، ومخاطبة مديرية الصحة للتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة وجود اشتباه.