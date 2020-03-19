جامعة السادات توقع بروتوكول إنشاء مكتب التايكو مع أكاديمية البحث العلمى

المنوفية -محمد فتحى

وقع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور أحمد بشير الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة بروتوكول إنشاء مكتب التايكو بجامعة مدينة السادات.

وشهد توقيع العقود الدكتورة شادن معاوية حنفي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك ضمن مبادرة أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا لإنشاء شبكة من المكاتب المتخصصة لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا TICO( في الجامعات والتجمعات البحثیة.

وأكد رئيس جامعة السادات، أن هذه المكاتب تعمل على نقل وتطویع نتائج الأبحاث والدراسات والابتكارات والاختراعات إلى جھات التطبیق فى النطاق الجغرافى كأسبقیة أولى وفى نطاق الدولة من خلال شبكة الربط بین المكاتب المختلفة من خلال أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا.

وھدف المكتب دعم الابتكار ونقل وتسویق التكنولوجیا في جامعة مدینة السادات. إدارة الأصول الفكریة للكیانات البحثیة داخل الجامعة ، وتیسیر تحولھا إلى فوائد للمجتمع و مساعدة الباحثین والمبتكرین في الوصول إلى التكنولوجیا المتقدمة وإنشاء وحمایة وإدارة حقوقھم. كما سیساھم المكتب فى تأسیس ثقافة الابتكار ، وتعزیز التعاون الدولي على نطاق واسع تأسیس ودعم ونشر ثقافة الابتكار.

وأضاف رئيس جامعة من المتوقع ان يشتمل مكتب التايكو علي ثلاث مكاتب فرعية هي ، مكتب نقل التكنولوچيا، مكتب متابعة المشرعات والتمويل والتعاون الدولى ،مكتب دعم الابتكار والملكية الفكرية.

يأتي هذا المشروع في إطار دور الجامعة في دعم وتشجيع الباحثين بالجامعة علي التطوير والابتكار لخدمة المشروعات الصناعية والخدمية بمدينة السادات وفتح المزيد من قنوات التواصل بين الجهات المختلفة.