اليوم السابع
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جامعة الأقصر تبدأ أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة والمدن الجامعية

الخميس، 19 مارس 2020 01:00 م
جامعة الأقصر تبدأ أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة والمدن الجامعية تعقيم جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، بأنه تم البدء فى أعمال التطهير والتعقيم بكلية الفنون الجميلة والمدينة الجامعية للبنات والمدينة الجامعية للبنين، وذلك بحضور عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور يوسف محمود، وأمين الكلية والأمين العام المساعد بالجامعة، ومدير المدن الجامعية وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وخلال التعقيم والتطهير أكد علي مجموعة العمل القائمة بعملية التطهير والتعقيم ضرورة العمل بكل دقة وإتقان وعدم ترك أي مكان بدون تطهير.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى عمليات التطهير والتعقيم في إطار حرص جامعة الأقصر على التصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث تم خلال الساعات الماضية تطهير جميع مباني ومكاتب كلية الفنون الجميلة، وذلك حرصاً على صحة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين من مخاطر التعرض بروائح الرش النفاذة، فقد تقرر تأجيل العمل بالكلية لمدة 72 ساعة على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد القادم الموافق 22 مارس 2020.

وكان قد عقد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الأول بمسئولى وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، ذلك بحضور رئيس وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وعمداء الكليات وأمين الجامعة المساعد، كما دعا للحضور كل من المستشار الثقافى للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير إدارة المدن الجامعية ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، حيث رحب الجميع وأكد فى البداية على ضرورة مواصلة حملات الوقاية والتصدي لفيروس كورونا بالجامعة والكليات المختلفة بتطهيرها وتعقيمها بالكامل.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة على ضرورة تعريف وحدة إدارة الأزمات والكوارث ودورها فى مواجهة الأزمة الراهنة وكيفية التصدي لفيروس كورونا المستجد، كما شدد على تسخير كافة إمكانيات الجامعة للتصدي لهذا الفيروس، وفى ذات السياق أكد على تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة بالجامعات المصرية لمدة خمسة عشر يوما، على أن تكون الدراسة بنظام online Learning أو التعليم عن بعد، كما وجه بتطهير وتعقيم كافة المبانى التعليمية والإدارية والمدن الجامعية بصفة دورية وأكد بأن صحة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب تعلو فوق كل شيء.

رئيس جامعة الأقصر يعلن إنطلاق أعمال التطهير والتعقيم بكليات الجامعة والمدن الجامعية (1)

 


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