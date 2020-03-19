اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس: إجراءات إستثنائية للتخفيف من تداعيات كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 01:00 ص
تونس: إجراءات إستثنائية للتخفيف من تداعيات كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر البنك المركزى التونسى، جملة من الإجراءات الاستثنائية فى إطار المساهمة فى مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفشى وباء "كورونا".

وأعلن مجلس إدارة البنك المركزى التونسى، فى بيان، أنه تم في إطار السياسة النقدية، إقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم، وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، لا سيما المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.

وأكد البنك المركزي في هذا الإطار، "استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية".

وأضاف البنك المركزي التونسي، أنه حرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، يعتزم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية، "يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل".

وأوضح أن هذا المنشور سيمكن عند صدوره من منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا وفائضا، خلال الفترة الممتدة من أول مارس إلى نهاية سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد، وإمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة.

أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع وبهدف التقليص من تنقل العملاء إلى فروع المؤسسات البنكية وبالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال العدوى، أفاد بيان البنك المركزي التونسي بأنه تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلية وبصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي وذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية.


تونس

المركزى التونسى

كورونا

فيروس كورونا

بنوك تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة