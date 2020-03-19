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توقيع اتفاقية استغلال المحلول بالملاحات بين القابضة الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع

الخميس، 19 مارس 2020 11:39 ص
توقيع اتفاقية استغلال المحلول بالملاحات بين القابضة الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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لأول مرة فى مصر سيتم اليوم، توقيع أول اتفاقية لاستغلال المحلول المر من الملاحات، واستخراج العناصر الهامة منه، وذلك بين شركة المكس للملاحات  التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وبين الهيئة العربية للتصنيع .
 
ويقوم بالتوقيع عن شركة المكس للملاحات اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس الإدارة، ويوقع عن الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس.
 
وأشار المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لـ"اليوم السابع" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها تكنولوجيا جديدة في هذا المجال تمكنها من فصل العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وغيرها من المحلول المر الذى هو ناتج عملية تصنيع الملح، لافتا إلى أنه سيتم التعاون بين شركة المكس للملاحات، إحدى الشركات التابعة لنا، وبين الهيئة العربية للتصنيع في تطبيق هذا المشروع فى ملاحة المكس الفترة المقبلة بما يعظم من موارد الملاحات.
 
وأوضح أنه في حال نجاح تلك التجربة، سيتم تعميمها على ملاحات شركة النصر للملاحات، ولا سيما أن استخراج تلك الأملاح يمثل ثروة كبيرة للملاحات، ويضيف قيمة مضافة كبيرة للصناعة، حيث تدخل تلك العناصر في الصناعات الطبية وغيرها من الصناعات الهامة.
 
وأشار رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، أن تلك الصناعة تحتاج أولا إلى استثمارات كبيرة، وثانيا تحتاج إلى من يملك التكنولوجيا، وهو ما وجدناه بالفعل لدى الهيئة العربية للتصنيع التي سنشاركها في هذا المشروع. 
 
وحول متطلبات تنفيذ المشروع، أوضح أنه من المهم أن تكون الملاحة كبيرة، ولديها قدرة كبيرة على إنتاج المحلول المر، بحيث يكون المشروع، ذو جدوى اقتصادية، وهو ما تملكه الملاحات التابعة لنا بالفعل.
 
وفى ذات السياق تستعد شركة النصر للملاحات لتنفيذ التجربة الجديدة فى ملاحة برج العرب الفترة المقبلة تزامنا مع اعمال تأهيل الملاحة.

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